Manchester United e Bayern pensano allo scambio tra McTominay e Gravenberch

Manchester United e Bayern Monaco sono alla ricerca delle ultime operazioni in vista della chiusura del calciomercato, con le due squadre in fase di valutazione per modificare qualcosa del proprio centrocampo. Come riportato dalla Bild, i due club starebbero pensando allo scambio tra Scott McTominay, scozzese in forza ai Red Devils, e Ryan Gravenberch, arrivato in Germania dall’Ajax e ancora mai entrato nelle gerarchie bavaresi, per due movimenti che avverrebbero con la formula del prestito.

Foto: Twitter Bayern Monaco