Manchester United, Cristiano Ronaldo non si presenta in ritiro

Si fanno sempre più intense le voci di un possibile addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il ritorno ai Red Evils non è andato come tutti speravano, tanto che nelle ultime settimane si è sempre più parlato di una possibile partenza della stella portoghese. Voci che vengono alimentato anche dall’assenza di questa mattina di CR7 alla ripresa degli allenamenti dello United sotto la guida del nuovo tecnico Ten Hag. Stando a quanto riferito dal Telegraph, però, alla base di questa scelta ci sarebbero dei problemi familiari che hanno colpito il portoghese ed i Red Evils avrebbero autorizzato il giocatore a non presentarsi al campo. Ma è indubbio che il tutto presta più che mai ad alimentare lo scenario di un possibile addio durante questa finestra di calciomercato.

Foto: Twitter Manchester United