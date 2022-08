Manchester United, contro il Southampton decide Fernandes. Esordio per Casemiro, Ronaldo in campo al 68′

Il Manchester United dà seguito al successo contro il Liverpool, arrivato dopo le due brutte sconfitte contro Brighton e Brentford, e vince fuori casa contro il Southampton. Decisiva la gran rete di Bruno Fernandes nella ripresa. Cristiano Ronaldo, sempre più con le valigie in mano, trova spazio solamente nel finale: Ten Hag gli concede un po’ di spazio facendolo subentrare a Sancho al 68′. Esordio per Casemiro, appena arrivato in Inghilterra dopo tanti anni trascorsi al Real Madrid: il brasiliano va in campo per gli ultimi dieci minuti del match. Con questo successo, i “Red Devils” raggiungono quota 6 e migliorano il proprio rendimento e la posizione in classifica: ora sono al sesto posto in attesa dei risultati delle avversarie.

Foto: Twitter Manchester United