Manchester United, continua la stagione da incubo

I Red Devils di Erik Ten Haag sono stati travolti per 4-0 dal Crystal Palace. Questa volta però, a finire nell’occhio del ciclone è l’ex madridista Casemiro. Dopo aver lasciato il Real Madrid per 70 milioni, il centrocampista brasiliano sta vivendo il suo momento peggiore in carriera. Ieri sera, Casemiro ha dovuto giocare come difensore centrale a causa delle assenze nella squadra di Ten Haag e si è reso protagonista in negativo sul gol del 4-0 del Crystal Palace.

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, è intervenuto così riguardo l’andamento stagionale del mediano di Ten Haag: “Insieme a Luka Modric e Toni Kroos hanno costruito uno dei centrocampi più forti di sempre. Ma sta invecchiando. Le persone intorno a lui devono dirgli che deve rinunciare al calcio ed andarsene a giocare in MLS o in Arabia Saudita. Casemiro, lascia il calcio prima che il calcio lasci te. Oggi, il calcio d’èlite ti ha abbandonato”.

Casemiro, ha l’opportunità di smentire l’ex difensore inglese. Mancano ancora tre partite in campionato e l’attesissima finale di FA Cup contro i rivali del Manchester City.

