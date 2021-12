Manchester United, centro sportivo chiuso dopo alcuni casi di positività al Covid. La nota

Il Manchester United ha diramato un comunicato ufficiale che annuncia la positività al Covid-19 di alcuni membri del club fra giocatori della prima squadra e staff. Per questo motivo il centro sportivo è rimasto chiuso nella giornata odierna allo scopo di evitare la diffusione del Covid-19. Il club sta valutando con la Premier League la possibilità di rinviare la partita contro il Brentford, in programma domani alle ore 20.30.

An official update following positive COVID-19 tests at the club.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 13, 2021