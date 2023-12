Manchester United, c’è il no alla Superlega

Il Manchester United ha emesso un comunicato di reazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che si è espressa questa mattina in merito alla Superlega: “La nostra posizione non è cambiata. Rimane immutato il nostro impegno totale alla partecipazione alle competizioni UEFA e alla cooperazione positiva con UEFA, la Premier League e gli altri club attraverso l’ECA per lo sviluppo continuo del calcio europeo” – si legge.

Foto: Twitter Man United