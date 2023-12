Manchester United-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

Alle 21 a Old Trafford gara decisiva per la qualificazione per lo United, che deve battere il Bayern e sperare in risultati positivi da Copenaghen.

Queste le formazioni ufficiali:

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Amrabat; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. ten Hag

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sané; Kane. All. Tuchel

