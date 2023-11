Manchester United, ansia Onana: il portiere ha lasciato il campo per infortunio durante Camerun-Mauritius

Non è un buon momento per il Manchester United, la stagione sembra stregata e anche la pausa per le Nazionali crea problemi alla squadra di ten Hag. L’ultima tegola arriva dalla nazionale del Camerun, dove durante la gara contro le Mauritius (vinta 3-0 dai Leoni indomabili) il portiere André Onana è uscito per infortunio verso l’80’. Non si conoscono ancora le cause, ma si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Foto: Instagram Onana