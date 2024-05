Manchester City, tre punti per la vetta

Questa sera alle 21, andrà in scena il posticipo della 37° giornata di Premier League. Il Manchester City di Guardiola, non può commettere un passo falso se vuole vincere la quarta Premier consecutiva. Con l’Arsenal attualmente al comando della classifica (una giornata in più), i citizen dovranno prendere bottino pieno stasera ed arrivare così all’ultima giornata, in casa contro il West Ham, in testa alla classifica. Dall’altra parte, il Tottenham di Postecoglu, attualmente a -5 dal quarto posto occupato dall’Aston Villa. In caso di non vittoria stasera, consegnerebbe aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League alla squadra di Emery. Alla chiusura della 37° giornata, in Premier League è ancora tutto aperto.

Foto: guardiola twitter uff city