Manchester City, tentazione Zubimendi per gennaio

Martín Zubimendi si sta imponendo sia con la Real Sociedad che in Nazionale, con cui si è reso protagonista durante l’Europeo con prestazioni degne di nota. Chiaramente il suo momento non è passato inosservato alle big europee, che iniziano a muoversi e a tastare il terreno per un affondo concreto verso il giocatore. Una di queste, secondo The Sun, sarebbe il Manchester City, che deve necessariamente trovare una soluzione all’assenza di Rodri, che ha portato via col suo infortunio l’anima e l’identità della squadra. L’idea sarebbe quella di muoversi già a gennaio, e sempre secondo il quotidiano sarebbe già pronta una considerevole offerta di 60 milioni euro. Adesso la palla passa in questo caso nelle mani di Zubimendi, che quest’estate ha fortemente spinto per la permanenza nel club spagnolo, rifiutando le avances del Liverpool.

Foto: Instagram Zubimendi