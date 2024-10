Manchester City, stabilito record di imbattibilità in Champions League

Battendo mercoledì sera lo Sparta Praga, il Manchester City è rimasto senza sconfitte per la 26esima partita consecutiva in Champions League, surclassando così il precedente record detenuto dagli eterni rivali del Manchester United. Gli Skyblues stabiliscono la striscia di imbattibilità più lunga nella storia della Champions League e della vecchia Coppa dei Campioni, una serie che potrebbe estendersi ulteriormente nei prossimi mesi poiché la squadra di Pep Guardiola sembra avere il controllo della situazione. Il percorso storico dei Citizens è iniziato due anni fa, dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid, il 4 maggio 2022. Da quella data, il City non è stato più sconfitto, collezionando 18 vittorie e 8 pareggi in due stagioni.

Foto: Twitter Guardiola