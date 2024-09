Manchester City, si teme la rottura del legamento crociato per Rodri

Non giungono buone notizie per il Manchester City. Secondo quanto riportato da AS e Marca, Guardiola potrebbe rinunciare a Rodri per tutta la stagione, causa la rottura del legamento crociato rimediata nella sfida di ieri sera contro l’Arsenal, terminata con un 2 a 2 nervoso e caotico. Il campione spagnolo ha lasciato il campo da gioco in lacrime, dopo un’innaturale rotazione del ginocchio durante una dinamica di gioco. Secondo i due quotidiani spagnoli, i primi accertamenti medici riportano una totale rottura del legamento crociato, che potrebbe costringere il mediano ad alzare bandiera bianca per tutta la stagione. Intanto i citizens attendono con ansia un comunicato ufficiale, ma le prime impressioni non sono per nulla positive.

Foto: Instagram Manchester City