Manchester City-Sané, si avvicina il rinnovo. Guardiola: “La trattativa procede bene”

Il Manchester City si appresta a blindare Leroy Sané. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, direttamente dall’Inghilterra arrivano conferme: il club inglese sarebbe sempre più vicino all’accordo con l’esterno tedesco per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, con annesso importante ritocco verso l’alto dell’ingaggio. A confermare la notizia ci ha pensato Pep Guardiola, intervenuto così in conferenza: “Il rinnovo di Sané? Le trattative procedono bene. Non ho molte informazioni dal club, ma so che il processo richiede tempo. Anche il rinnovo di Sterling non è stato fatto in un giorno. Vogliamo che Leroy resti qui a lungo”.

Foto: The National