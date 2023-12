Manchester City, recupero importante per Guardiola: De Bruyne torna in gruppo

Il calvario di Kevin De Bruyne sta per finire. Le ottime notizie, in casa Manchester City, arrivano direttamente dall’Arabia Saudita, dove i citizens stanno preparando la semifinale del Mondiale per Club contro l’Urawa Reds di domani sera. De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione, molto probabilmente, per le prossime gare, probabilmente per l’eventuale finale.

Foto: Instagram Manchester City