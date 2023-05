Manchester City-Real Madrid, più che una semifinale: Guardiola per sfatare il tabù Champions, Ancelotti per la conferma

Ci sono gli occhi di mezza Europa e mezza Italia puntati sullo scontro di Champions League tra Manchester City e Real Madrid di stasera, 16 maggio. Il match di oggi decreterà quale delle due squadre dovrà affrontare l’Inter – uscita ieri vincitrice ieri dal derby contro il Milan – nella finale di Champions League a Istanbul, in programma per il prossimo 10 giugno.

È ancora tutto da decidere tra i Citizens e i Blancos, che si giocheranno il passo per la finale di Istanbul nei restanti 90 minuti – o più, considerando gli eventuali supplementari e calci di rigore – dell’Etihad. Il pareggio maturato al Bernabeu ha trasformato la gara di ritorno in una partita secca. Se per il Real la finale di Champions è un habitué (ben 14 Champions nel palmares dei Blancos), non si può dire lo stesso degli inglesi che inseguono quella che sarebbe la seconda finale nella propria storia, dopo quella persa due anni fa contro il Chelsea. Un vero proprio tabù per la formazione di Guardiola. Per farlo, però, dovrà sconfiggere quell’aurea di imbattibilità che vela i contorni della squadra di Ancelotti che, non ha caso, ha vinto 5 delle ultime 9 edizioni, arrivando per ben 8 volte in semifinale negli ultimi 9 anni. Si prospetta una grande serata di calcio all’Etihad. E l’Inter osserva attentamente con la testa rivolta già a Istanbul.

Foto: Instagram Champions League