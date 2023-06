Manchester City, parata in pullman scoperto per le strade della città dopo la vittoria della Champions

Il Manchester City ha festeggiato la vittoria della Champions e del Triplete in serata con una parata in città. Pep Guardiola e i giocatori reduci dalla vittoria in Champions League dopo aver conquistato il titolo di Premier League e la Fa Cup sono saliti su dei bus scoperti, tutti dipinti d’azzurro e con la scritta ‘Treble winners’ sulle fiancate, cominciando la traversata della città, tra due enormi ali di folla, tenuta a bada da una nutrita scorta di polizia.

Questo il video pubblicato sui canali ufficiali del club:

Debut season and he wins the Treble! 😎 pic.twitter.com/MU7FPox8o1 — Manchester City (@ManCity) June 12, 2023

Foto: twitetr Manchester City