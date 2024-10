Manchester City, Matheus Nunes arrestato a Madrid dopo una lite in discoteca

Il centrocampista del Manchester City, Matheus Nunes, in campo ieri nella sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava, era stato arrestato lo scorso 8 settembre con l’accusa di aver rubato un telefono cellulare in una discoteca di Madrid ad un uomo di 58 anni che aveva cercato di scattargli una foto senza permesso nei bagni del locale. Lo riporta stamane il quotidiano spagnolo El Mundo, che afferma come la polizia ha effettuato l’arresto dopo essere stata contattata dal club e aver avuto conferma che il calciatore era ancora in possesso del telefono. Il 26enne nazionale portoghese sarebbe stato ammanettato alle 5.30 del mattino nella discoteca La Riviera e portato alla stazione di polizia locale nel quartiere Arganzuela di Madrid per essere interrogato. Nunes è stato poi rilasciato ed è in attesa ora di un processo nella capitale spagnola.

Foto: sito Manchester City