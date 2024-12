Manchester City, l’amarezza di Guardiola: “Prendiamo gol al primo tiro che subiamo”

Il Manchester City continua a vivere un periodo complicato e l’1-1 ottenuto contro l’Everton all’Etihad Stadium nel Boxing Day, non aiuta a sollevare gli animi.

Pep Guardiola, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, ha analizzato così il match: “Abbiamo giocato davvero bene, ma è un periodo in cui succede questo: creiamo tanto, ma al primo tiro subito concediamo il gol. La prestazione contro una squadra come l’Everton è stata comunque molto buona, sia in attacco che in difesa. Abbiamo avuto tante occasioni in area, ma purtroppo non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo”.

Nonostante le difficoltà recenti, Guardiola invita la squadra a mantenere alta la concentrazione in vista del prossimo impegno contro il Leicester, in programma il 29 dicembre: “Ora è il momento di recuperare e di andare lì con la migliore mentalità possibile. Questo è ciò che dobbiamo fare”, ha concluso.

Foto: sito Manchester City