Manchester City, Kovacic: “Guardiola è l’allenatore che mi ha impressionato di più”

Il centrocampista ex Inter Mateo Kovacic, oggi in forza al Manchester City, direttamente dal ritiro della nazionale croata, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, tornando a parlare della scelta di trasferirsi alla corte di Pep Guardiola ed esaltando le qualità del tecnico spagnolo:

“Sono felice e felice di aver avuto l’opportunità di scegliere il Manchester City per la tappa più importante della mia carriera. Non ci ho pensato per un solo momento. E quando sono arrivato al City mi sono reso conto che qui nessuno si carica di quello che ha vinto, nessuno si rilassa e si accontenta nemmeno della storica tripletta. Il doppio confronto con il Real Madrid? Il peso delle aspettative è aumentato vincendo tutto l’anno scorso. Ora vogliamo confermare quei livelli con lo stesso entusiasmo. Sembra che tutti siano ancora più affamati. Tutte le cose che avevo sentito prima su Guardiola le ho vissute in prima persona ed è stato 10 volte meglio. Tutto quello che mi ha detto e annunciato prima del mio arrivo è accaduto. Né meno né più. Sono davvero impressionato: penso che la semplicità delle sue considerazioni sia in gran parte la causa del suo successo. Guardiola è meticoloso, ha sempre un piano B o C da attuare se il piano A non funziona. Ecco perché ci adattiamo rapidamente alla situazione sul campo, perché abbiamo sempre una soluzione per le situazioni di emergenza durante la partita. Guardiola prevede tutto, è stato l’allenatore che mi ha impressionato di più e capisco perché molti lo considerano il miglior allenatore del mondo, forse della storia del calcio”.

Foto: Instagram Kovacic