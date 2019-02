In Inghilterra sicuri: Manchester City-Kompany, rinnovo a un passo. Sulle cifre…

Il futuro di Vincent Kompany, salvo clamorose sorprese, sarà ancora con la maglia del Manchester City. Il difensore belga, in scadenza a fine stagione, è infatti a un passo dal rinnovo con il club inglese. Ne è certa la stampa britannica, in particolare il Daily Mail, che svela come Kompany firmerà molto presto un prolungamento annuale a cifre nettamente più basse rispetto a quanto percepito attualmente.

Foto: The Sun