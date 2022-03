Manchester City in versione relax: con lo Sporting è solo 0-0

Probabilmente condizionato dallo 0-5 dell’andata, il Manchester City non ha accelerato nella sfida di stasera contro lo Sporting Lisbona. Primo tempo con le occasioni di Foden e, soprattutto, Sterling: troppo lezioso l’ex Liverpool, che ha tentato il pallonetto ed è stato murato da Adan. Nella ripresa subito un gol annullato a Gabriel Jesus per posizione irregolare, mentre poi sono ancora Sterling e l’attaccante brasiliano a sfiorare il vantaggio. I portoghesi vengono fuori dopo il 70′ con Matheus Reis e Paulinho, ma il risultato non si sblocca. Il City vuole la vittoria e preme nel finale: Stones su corner prima e Sterling allo scadere non sono precisi. La squadra di Guardiola così accede ai quarti semplicemente grazie alla super prestazione nella gara di andata.

Foto: Twitter Mahrez