Manchester City, il ritorno in campo tra infortunati e sconfitte

“Saremo in campo oggi e anche mercoledì, poi resteremo qui e giocheremo a Santo Stefano. Spero che tutti saranno al centro di allenamento la sera di Natale, perché è nostro dovere”. Queste quello che ha detto qualche giorno fa Guardiola, allenatore del Manchester City, in vista della sfida contro l’Everton per il Boxing Day. Dal 30 ottobre, la stagione del City è cambiata totalmente. Sconfitta agli ottavi di Carabao Cup contro il Tottenham e da lì in poi la macchina perfetta di Guardiola si è inceppata. Da allora nove sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Oggi si ritorna in campo contro l’Everton e Guardiola sotto l’albero di Natale spera di riuscire a trovare la serenità ad un ambiente che, da quando si è fatto male Rodri, il cervello del centrocampo e attuale Pallone d’Oro, sta mancando. Gli infortunati per Guardiola non sono tanti ma sono i giocatori che formavano lo zoccolo duro del team. Insieme al cervello del centrocampo si è fatto male quello della difesa, Ruben Dias, giocatore che riusciva a trasmettere tranquillità, oltre che, grazie alle sue capacità, dava una grande mano al reparto difensivo che ora si sta facendo bucare un po’ troppo facilmente. Ad aggiungersi ci sono stati, oltre che Bobb, Stones, Grealish, Walker, Ederson e Nunes, anche Akanji e Akè, altri due importanti pedine per la difesa dei Citizens, che però dovrebbero rientrare per il match di oggi.

Foto: instagram Manchester City