Manchester City, il goleador è Gundogan: 12 gol nel 2021 per il tedesco

Il volto del Manchester City frantuma record di questa stagione è Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco ha portato a sedici il suo bottino di gol stagionale, grazie alla rete di questa sera nell’FA Cup contro l’Everton di Ancelotti.

Dodici dei gol fatti, sono stati siglati da gennaio 2021 ad oggi: in questo lasso di tempo – considerando tutte le competizioni – nessun giocatore di Premier League ha fatto meglio.

Guardiola, che ne ha sempre tessuto le lodi, si gode il suo jolly e un momento straordinario per la sua squadra, che con il successo di stasera ha infilato la diciassettesima trasferta consecutiva senza sconfitte. Una nuova genialata del tecnico catalano, che, in assenza di gol di Aguero, che latita da questo punto di vista e dello stesso Gabriel Jesus, che non sta segnando tantissimo, ha trovato in Gundogan un asso offensivo spesso schierato da “falso nueve”.

Il volto del City, in lotta ancora per tutti e 4 i trofei, è anche quello del tedesco di origini turche.

Foto: Sport360