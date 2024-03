Manchester City, il ds Begiristain: “Vogliamo battere ancora il Real. Giocare il ritorno in casa è un vantaggio”

Il Manchester City sfiderà il Real Madrid nel doppio confronto valido per i quarti di finale di Champions League. Il direttore sportivo dei Citizens Txiki Begiristain, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato con le seguenti parole l’esito dell’urna di Nyon, che ha, inoltre, decretato che la formazione allenata da Pep Guardiola giocherà il decisivo match di ritorno in casa, all’Etihad Stadium:

“Giocheremo ancora contro di loro. La scorsa stagione abbiamo avuto la meglio noi. Il ritorno sarà in casa, comunque il Real Madrid è una squadra che gioca questa competizione per vincere. L’unica cosa è che anche noi vogliamo vincere, vogliamo batterli. Avere la possibilità di fare il ritorno in casa può volgere a nostro favore e lo terremo a mente”.

Foto: Instagram Champions