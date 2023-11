Erling Haaland vince il Golden Player Man Award. A Giuntoli il Greatest Challenge of the Year

Il Board of Legends, una giuria di ex leggende del calcio, ha assegnato il Golden Player Man Award 2023, organizzato da Tuttosport, al centravanti del Manchester City Erling Haaland. Il norvegese è stato votato dal Consiglio delle Leggende che comprende Matthäus, Stoichkov, Shevchenko, Verón, Nedved, Fabregas. L’ex Dortmund ha vinto tutto con il City, dalla Premier League alla prima storica Champions League sollevata in finale contro l’Inter. In totale sono 52 gol in 53 presenze con il City.

L’attuale “Football Director” della Juventus, Cristiano Giuntoli, si è invece aggiudicato l’European Golden Boy Greatest Challenge of the Year, che premia chi, nel mondo del calcio, si rende protagonista di una grande impresa. La vittoria dello scudetto con il Napoli, trentatré anni dopo l’ultima volta, dopo una campagna acquisti in attivo e attraverso una cavalcata strepitosa è valsa la vittoria per Giuntoli.

Foto: Instagram Manchester City