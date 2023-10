La vittoria per 3-1 in casa del Lipsia di ieri sera consegna a Pep Guardiola un altro record personale. Infatti, il trionfo di ieri è stato il numero 103, uno in più rispetto all’ex secondo in classifica per vittorie in Champions League, ovvero Alex Ferguson. Ora il catalano è il secondo in classifica, da superare resta solo Carlo Ancelotti, a quota 109.

Foto: twitter ufficiale city