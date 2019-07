Manchester City, è ufficiale l’arrivo di Angeliño dal Psv. Le cifre e i dettagli

Il Manchester City si muove sul mercato. Il club inglese, dopo le anticipazioni olandesi dei giorni scorsi, ha esercitato l’opzione di recompra per Angeliño. L’esterno spagnolo classe ’97 era stato ceduto al Psv Eindhoven un anno fa per 5,5 milioni e adesso è stato riscattato per 12. Il laterale mancino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con i Citizens.

Foto: sito ufficiale Manchester City