Il Manchester City è Rodri-dipendente: quattro sconfitte senza il centrocampista spagnolo

Il Manchester City non gira senza il suo perno di centrocampo Rodri. La statistica in questa stagione mostra chiaramente l’importanza dello spagnolo, decisivo anche nella finale di Champions League sei mesi fa. In quattro partite disputate in stagione senza di lui, i “Citizens” hanno trovato le quattro sconfitte stagionali. Tra infortuni e squalifiche lo spagnolo ha saltato le gare contro Aston Villa, Wolverhampton, Newcastle e Arsenal, tutte terminate con un risultato negativo.

Foto: Instagram Manchester City