Manchester City e Inter si annullano. Finisce 0-0

Inter e Manchester City si annullano. Finisce 0-0 la super sfida di Manchester, remake della finale del 2023. Una buona Inter esce indenne dalla dura trasferta inglese.

Pallino del gioco ovviamente in mano al City, ma Inter pericolosa grazie alla pressione e a ripartire velocemente. Conclusioni di Thuram e potenziali occasioni anche per Taremi e Darmian. Le chance più importanti le ha la compagine di casa. Al 33′ conclusione di Haaland, che termina di poco fiori, con Sommer impotente. Poi De Bruyne viene murato proprio da, portiere svizzero su un diagonale. Nel finale, chance Inter con Carlos Augusto murato da Ederson.

Finisce 0-0 il primo tempo a Manchester, buona Inter in casa del City, con personalità e testa alta.

Nella ripresa il copione non cambia anche se Guardiola perde De Bruyne per un problema, inserisce Gundogan e mette il rientrante Foden per Savinho. Il City cresce, ha alcune potenziali occasioni, ma sempre con tiri da fuori, bravo Sommer. Grande chance per i nerazzurri con Darmian che viene lanciato davanti al portiere, ma l’esterno, sentendosi chiuso, invece di calciare prova un colpo di tacco per un compagno e il City recupera. Inzaghi risponde con Lautaro. Grandissima chance per l’Inter al 75′, con Mkhitaryan che da solo in area calcia in curva.

Da qui solo Manchester City, molto pericoloso, ma solo con tiri da fuori. Ci prova Foden e Gvardiol, bravo Sommer a distendersi. La grande chance arriva a Gundogan al minuto 89, con il tedesco pescato da solo in area di rigore, va di testa, ma centrale. Para Sommer. La grande chance arriva ancora al 95′ di testa per Gundogan, stavolta il tedesco non centra la porta. Finisce 0-0, l’Inter ottiene un ottimo punto e risponde alle critiche dopo Monza. Ora il derby.

Foto: twitter Inter