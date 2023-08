Manchester City, è fatta per Matheus Nunes. Accordo con il Wolverhampton. E’ il sostituto di De Bruyne

Matheus Nunes sta per diventare un nuovo giocatore del Manchester City, che ha convinto il Wolverhampton con un’offerta da 55 milioni di euro e il prestito di Tommy Doyle, lo scorso anno in Championship con lo Sheffield United. Nunes da oltre dieci giorni aveva in testa solo il City e aveva deciso di smettere di allenarsi fino ad affare concluso. Una sorta di ammutinamento, che ha portato ai suoi frutti.

Il giocatore vestirà la maglia del City e sarà il sostituto di Kevin De Bruyne infortunato.

Foto: twitter Wolverthampton