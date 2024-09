Manchester City, da valutare le condizioni di Rodri. Il centrocampista è uscito per un problema al ginocchio

Il Manchester City è in ansia per le condizioni di Rodri. Il centrocampista spagnolo è stato costretto ad abbandonare al 21′ la sfida di Premier League contro l’Arsenal (finita 2-2) per un infortunio al ginocchio ed è uscito dal campo in lacrime. Al suo posto è entrato Kovacic. Sarebbe una assenza pesantissima per la compagine di Guardiola, che al momento ha anche De Bruyne ai box. Ovviamente gli esami in settimana daranno maggiori certezze sul problema del fuoriclasse spagnolo.

Foto: twitter Manchester City