Manchester City-Copenhagen, le formazioni ufficiali

Alle 21.00 scenderanno in campo Manchester City e Copenhagen scenderanno in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic, Bobb; Alvarez, Haaland, Nunes. All. Guardiola

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Diks, Vavro, Elyounoussi, Oskarsson; Jelert, Ankersen, Mckenna; Achouri, Clem, Froholdt. All. Neestrup

Foto: Instagram Manchester City