Manchester City, confermata la lesione del legamento crociato di Rodri. Il comunicato

Tramite un comunicato diramato in mattinata, il Manchester City ha confermato quanto ormai circolava da giorni: nella sfida contro l’Arsenal, Rodri ha subito la lesione del legamento crociato. Per il campione spagnolo, seguiranno lunghi iter di recupero, e questa settimana il centrocampista si è recato in Spagna per sottoporsi a una visita specialistica.

Il comunicato:

“Il Manchester City FC può confermare che Rodri ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro. L’infortunio si è verificato durante il primo tempo della partita di Premier League di questo fine settimana, pareggiata per 2-2 contro l’Arsenal. Dopo i primi test svolti a Manchester, questa settimana il centrocampista si è recato in Spagna per sottoporsi a una visita specialistica. La valutazione è ancora in corso per accertare la reale entità della lesione e la prognosi prevista.