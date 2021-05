Manchester City-Chelsea: le formazioni ufficiali

Il Manchester City è ormai ad un passo dalla settimana vittoria del titolo in Premier League: con un successo sui Blues, Guardiola si laureerebbe campione d’Inghilterra per la terza volta. Non sarà comunque semplice contro un Chelsea finalista della Champions League. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:30.

Ecco le formazioni ufficiali:

Manchester City (3-4-3): Ederson, Dias, Aké, Laporte; Cancelo, Rodrigo, Torres, Mendy; Sterling, Jesus, Aguero.

All. Guardiola.

Chelsea (3-5-2): Mendy, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, James, Gilmour, Kanté, Ziyech, Alonso; Pulisic, Werner.

All. Tuchel.

Foto: Twitter City