Manchester City, Bernardo Silva punito duramente dalla FA per lo scherzo con Mendy

Una punizione durissima è stata comminata a Bernardo Silva, calciatore del Manchester City, per lo scherzo, via Twitter, con il compagno di squadra Benjamin Mendy. Il portoghese aveva paragonato il francese alla celebre mascotte dei dolci Conguitos, in un collage publicato appunto sul famoso social network, ricevendo l’altrettanto risposta divertita del terzino.

La FA (Football Association) aveva aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Silva, al quale è stata inflitta una giornata di squalifica, con una multa aggiuntiva di 50mila sterline e l’obbligo di seguire dei corsi di formazione. A nulla sono servite le spiegazioni dei diretti interessati.

Foto: Daily Star