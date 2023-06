Manchester City, ansia per De Bruyne: rischia di saltare l’inizio della prossima stagione

Kevin De Bruyne continua la sua riabilitazione dopo l’infortunio patito durante la finale di Champions League dello scorso 10 giugno. Secondo le ultime il calciatore (che ha deciso di non operarsi) insieme allo staff del City hanno deciso di andare per un recupero conservativo ed è dunque a rischio l’inizio di stagione per il centrocampista belga. Molto complicato dunque che prenderà parte alla sfida contro il Siviglia di metà agosto valevole per la Supercoppa Europea.

Foto: de bruyne sito manchester city