Manchester City, annullata l’amichevole contro il Troyes per nuove restrizioni anti-Covid

Per le restrizioni sanitarie legate alla pandemia in Francia e Inghilterra, l’amichevole in programma il prossimo 31 luglio tra Troyes e Manchester City allo Stade de l’Aube non si terrà. L’annuncio è arrivato dalle due compagini: “recenti modifiche alle restrizioni sanitarie apportate dal governo britannico in merito alla quarantena per i viaggiatori provenienti dalla Francia rendono troppo difficile la trasferta”.

Manchester City are disappointed to confirm that our planned pre-season friendly at fellow CFG club ES Troyes AC has been cancelled. Read more ⬇️ 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) July 21, 2021

Foto: Facebook Man City