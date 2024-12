Manchester City, anche Ruben Dias va ko. Starà fuori almeno 4 settimane

L’emergenza infortuni non accenna a finire, anzi, continua in casa Manchester City. Come confermato da Pep Guardiola, c’è stata un’altra perdita aggiunta all’infermeria ed è Ruben Dias.

Il difensore centrale portoghese dovrà stare fermo per tre o quattro settimane, come ha annunciato Guardiola, a causa di un infortunio muscolare. Dias, che ha subito il problema fisico in questione nella sconfitta per 2-1 contro il Manchester United di sabato, salterà tutto il programma natalizio e potrebbe anche mancare la partita di terzo turno di FA Cup contro il Salford dell’11 gennaio.

Foto: sito Manchester City