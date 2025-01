Manchester City a un passo dall’eliminazione: Champions League tallone d’Achille

Continua la stagione da incubo del Manchester City. Gli uomini di Guardiola, infatti, sembrerebbero aver perso lo smalto e la capacità di dominare e vincere le partite che li ha contraddistinti negli ultimi anni. La dimostrazione arriva sia dal campionato, ma anche e soprattutto dalla Champions League. In Premier League la compagine inglese si trova al 5° posto e ha ben 12 punti di distanza dalla prima classificata, ovvero il Liverpool. Diversa e ben più tragica, invece, la situazione relativa alla competizione europea che vede i Citizens con un piede fuori dalla competizione, soprattutto dopo l’ultima sconfitta per 4-2 contro il PSG. Ancora nulla è detto, questo è vero, ma la squadra di Pep dovrà giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo grande appuntamento di questa fase a campionato per provare a rientrare nella zona playoff per la promozione. Il Manchester è a quota 8 punti e per continuare il suo percorso europeo dovrà cercare di sorpassare una tra Stoccarda, Sporting Lisbona, PSG e Benfica, tutte a quota 10 punti. Dunque, basterà un piccolo passo falso, ovvero il Club Brugge che rimane una squadra alla portata della club inglese.

FOTO: Guardiola Twitter