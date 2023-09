Mancato rispetto del minuto di silenzio per Napolitano: multa per 5 società

Il Giudice Sportivo ha comminato una multa a 5 società, i cui tifosi non hanno rispettato il minuto di silenzio per Giorgio Napolitano.

Qesto il dettaglio:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. EMPOLI per non avere, un numero esiguo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per non avere, la totalità dei propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disap-provazione della restante parte dello stadio.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per non avere, numero cospi-cuo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disapprova-zione della restante parte dello stadio.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE per non avere, i propri so-stenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C

Tra le altre società sanzionate, sono state comminate multe al Lecce (4mila euro per lancio di alcuni fumogeni nel recinto di gioco), Milan (1.500 euro per lancio nel recinto di gioco di una bottiglietta di plastica) e Salernitana (1.500 euro per lancio nel recinto di gioco di una bottiglietta di plastica).

Foto: logo Serie A