Manaj: “Vincere all’ultimo minuto è un’emozione indescrivibile. Ora piedi per terra e lavorare”

Con il suo ingresso nella ripresa, il calciatore dello Spezia Rej Manaj ha contribuito a dare una spinta alla squadra di Thiago Motta, che ha ottenuto tre punti fondamentali nella lotta salvezza superando per una rete a zero il Venezia. Parlando ai canali ufficiali del club dopo il fischio finale dell’incontro, il giocatore ha affermato: “Vincere all’ultimo minuto, in questo modo, è stata un’emozione indescrivibile, sono tre punti che valgono come se fossero 10. È stata una vittoria fondamentale, ma dobbiamo restare con i piedi per terra: mancano ancora sette partite e dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora. L’azione da tre punti? Ho cercato il tiro sul secondo palo, poi Gyasi ha realizzato quel gol che è importantissimo sia per noi che per i tifosi e siamo veramente contenti di questa vittoria.

Manaj prosegue: “Tutti vorrebbero meritare il posto da titolare, lavoriamo al massimo per noi stessi e per la squadra. Io sono appena rientrato dagli impegni con la nazionale, adesso abbiamo questa settimana per prepararci alla prossima e sabato scopriremo chi scenderà in campo dal 1’. La squadra ha fatto un lavoro incredibile in questi mesi, siamo cresciuti moltissimo e abbiamo vinto contro squadre importanti. Noi continueremo a giocare ogni partita con l’obiettivo di vincerla e di portare a casa punti preziosi, anche eventuali pareggi saranno fondamentali. Dobbiamo rimanere concentrati e proseguire su questa strada”.

Foto: Twitter Spezia