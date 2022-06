Manaj saluta lo Spezia: “Grazie a tutti ragazzi e in bocca al lupo!”

Rey Manaj non proseguirà la sua avventura con lo Spezia. Il club ligure non ha esercitato l’operazione di riscatto e il giocatore tornerà a Barcellona, prima di congedarsi ha pubblicato un post su Instagram: “Grazie a tutti ragazzi e in bocca al lupo! E grazie anche a tutti i tifosi che rendono magica la città”

Foto: Twitter Spezia