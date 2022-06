Manaj: “Lo Spezia vuole comprarmi. Koeman parlava bene di me, avrei potuto avere spazio con il Barcellona”

Rey Manaj potrebbe restare allo Spezia. Il sodalizio ligure è al lavoro per fare proprio a titolo definitivo l’attaccante arrivato dal Barcellona, come dichiarato dal diretto interessato ai microfoni della radio Ser Catalunya: “Lo confermo, lo Spezia sta parlando con il Barcellona perché vuole comprarmi e pagare quanto pattuito per la cessione”, spiega l’albanese, cinque gol quest’anno con la squadra di Thiago Motta. “È ancora presto, me la voglio prendere comoda. Mi trovo molto bene a La Spezia ma dobbiamo vedere che vuole fare la squadra.

Il Barcellona? Koeman mi disse che se fossi rimasto sarei stato indietro nelle gerarchie, ma sarei potuto rimanere e sperare di avere una opportunità. Con gli infortuni che ci sono stati avrei potuto avere spazio. So che Koeman parlava molto bene di me, si è sempre comportato molto bene con me e gli sono grato”.

Foto: Twitter Spezia