Manaj: “Gioco e segno per la salvezza dello Spezia. Entusiasta dell’idea di tornare al Barça”

Rey Manaj, attaccante dello Spezia, si è concesso in un’intervista al Mundo Deportivo. L’attaccante ex Barcellona sta facendo un buon campionato con i liguri e sogna legittimamente un ritorno in blaugrana: “Ho giocato una delle migliori prestagioni a Barcellona. Sono entusiasta all’idea di tornare in una delle più belle città del mondo. Con lo Spezia, dopo un inizio difficile, ci siamo incanalati sulla strada giusta verso la salvezza. A livello personale sono molto soddisfatto. Gioco e segno, spero di andare avanti mantenendo questo ritmo. Adesso non resta che raggiungere l’obiettivo principale, che è la salvezza. Ovviamente tutti sperano di tornare a giocare nel Barcellona, ma per riuscirci sarà fondamentale chiudere nel migliore dei modi la stagione con lo Spezia. Ho visto i progressi della squadra da quando è allenata da Xavi. Mi ha fatto un’ottima impressione. Si percepisce chiaramente che sono più liberi a livello mentale”.

FOTO: Twitter Barcellona