Man: “Offerte? Non mi interessano. Penso solo ad arrivare in Serie A con il Parma”

Intervenuto in conferenza stampa, l’esterno offensivo del Parma e della Nazionale rumena, Dennis Man, ha così parlato: “Mi sentivo bene, ho cercato di aiutare la squadra. Sono contento di essere riuscito a segnare, mi mancava il gol in Nazionale. Probabilmente grazie alla continuità degli allenamenti e del lavoro quotidiano, non ho più avuto infortuni. Mi fido di me stesso”, si legge sul portale Sport.Ro.

Infine: “Offerte? Non so se ci siano, ma non mi interessa. Sono nel Parma e mi piacerebbe arrivare in Serie A con questa squadra e crescere qui dove sono adesso, perché conosco i miei colleghi, conosco le persone del club, hanno fiducia in me e sono loro grato per questo”.

Foto: Instagram Dennis Man