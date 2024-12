Man: “L’Europeo con la Romania il momento più emozionante del 2024. Ora salvo il Parma”

L’attaccante del Parma Dennis Man, alla consegna del premio “Trofeo Tricolore 2024”, ha parlato così della propria annata: “Grazie mille. Sicuramente era quella giusta, il mio anno migliore. Ho avuto buoni sviluppi e a fine anno posso dire di sì, che son felice per quest’anno. Probabilmente sì e sì sono molto orgoglioso in questo 2024 soprattutto di aver avuto la possibilità di partecipare agli Europei”.

Sul gol più bello: “Credo il primo gol in Serie A, che è stato contro la Fiorentina, considerando di averlo fatto dopo una pausa di due anni dalla massima serie, durante i quali ho giocato in Serie B, è stato un bel ritorno”.

Infine, sugli obiettivi per il 2025: “Prima di tutto essere in salute e qualificarsi con la Nazionale alla Coppa del Mondo e, ultima ma non ultima, far sì che il Parma possa restare in Serie A”.

Foto: Instagram Dennis Man