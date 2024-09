Man: “Abbiamo giocato una buona partita. Infortunio? Solo un colpo, sto bene”

Intervistato dopo la larga vittoria per 3 a 0 della sua Romania contro il Kosovo, la stella del Parma Dennis Man, autore del gol che ha aperto le danze, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti. L’attaccante ha voluto rassicurare i tifosi sul colpo subito durante la partita, che lo ha costretto al cambio, e ha poi commentato con soddisfazione la vittoria.

L’uscita dal campo: “Ho solo subito un colpo, sto bene”.

La partita: “Sapevamo cosa fare, anche se non abbiamo avuto molto tempo per prepararci. Il ct ci ha aiutato molto e penso che oggi abbiamo giocato una buona partita. Non credo che sia riuscito a cambiare molto, ma come ho detto la sua esperienza ci ha aiutato. Penso che ognuno di noi abbia grande rispetto per lui e siamo felici”.

Foto: Instagram Dennis Man