Man: “Abbiamo disputato una partita pessima”

Intervenuto in sala stampa dopo la dura sconfitta all’Olimpico con la Roma per 5-0, l’esterno del Parma Dennis Man ha parlato con franchezza della prestazione della squadra.

“Secondo me, oggi abbiamo disputato una partita pessima. Abbiamo creato molte occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Sapevamo di affrontare una squadra forte, con giocatori di qualità, ma oggi è andato tutto storto. Oggi, secondo me, potevamo fare meglio. Abbiamo fatto un po’ di fatica, ma ci aspettano altre partite e dobbiamo continuare a lavorare. Potevamo gestire meglio la palla, purtroppo non ci siamo riusciti. Quando vieni a giocare qui e non riesci a tenere il possesso, a creare gioco, è difficile vincere la partita”.

Foto: Instagram Man