Mammana schock: “Mi stavo per buttare sotto a un treno, ero sul punto di suicidarmi”

Emanuel Mammana, promettente difensore argentino, dopo un buon inizio di carriera si è perso col tempo ed ora è tornato a giocare in patria. L’ex Zenit, parlando a Radio La Red, ha rivelato di aver sofferto molto, soprattutto a causa della morte dei suoi genitori: “Tutti quelli a cui è successo di perdere i genitori sanno quanto sia duro. E quindi volevo suicidarmi, ero sul punto di fare una follia. Una persona mi ha salvato la vita. Stavo per andarmi ad allenare dopo due mesi che non volevo saperne nulla. Ero da solo a prendere il treno, ho visto che stava arrivando e visto che non avevo più voglia di vivere, mi stavo per buttare sotto, ma uno sconosciuto mi ha preso per il colletto e mi ha lanciato contro il muro. Non ho idea di chi fosse, ma lo ringrazio di cuore. Oggi ho la mia famiglia e i miei figli, i miei genitori non avrebbero mai voluto che io mi uccidessi”.

FOTO: thewesthamway.co.uk