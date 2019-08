Mammana-Sassuolo, ora la strada è in discesa

Dopo i rumors di ieri mattina, il Sassuolo entra nel vivo dell’operazione legata a Emanuel Mammana, difensore classe ’96 cresciuto nel River e ora in uscita dallo Zenit. Carnevale aveva escluso qualsiasi possibilità sia per Paletta che per Tonelli e c’era già stato il via libera di De Zerbi, con Mammama che è considerato una prima scelta. Ora l’operazione sta entrando sempre più nel vivo, con possibilità in crescita di essere definita.